Геращенко: Координатор ОБСЕ тайно встречался с Сурковым в Москве

Координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулировании конфликта в Донбассе Тони Фриш, встретился в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не поставив в известность других членов группы.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко отметила: «Также на ТКГ украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах».

Кроме того, она уточнила: «Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ».