Глубоководные скаты используют горячие источники как инкубаторы

Группа биологов из Эквадора, США, Великобритании и ЮАР обнаружила, что белые скаты, живущие около Галапагосских островов, используют подводные гидротермальные источники в качестве инкубаторов, рядом с которыми быстрее развиваются их яйца.

Белые скаты (Bathyraja spinosissima) живут в восточной и северо-западной части Тихого океана на глубинах на от 800 до 2938 метров. Они откладывают яйца, заключенные в роговые капсулы оливково-зеленого цвета длиной около десяти сантиметров. Развитие яиц до выхода наружу маленьких скатов может продолжаться до четырех лет.

«Гидротермальные источники – это экстремальные условия, и большинство животных, которые там живут, приспособлены для существования в этой среде, – рассказывает один из авторов статьи биолог Чарльз Фишер, профессор Университета штата Пенсильвания.– Наше исследование является одним из немногих, где обнаруживается прямая связь между средой гидротермальных источников и животными, которые проводят большую часть своей жизни в других местах». Команда исследователей использовала дистанционно управляемый подводный аппарат для изучения черных курильщиков к северу от острова Кулпеппер в Галапагосском архипелаге. В окрестностях источников было обнаружено большое количество яйцевых капсул скатов.

Всего капсул насчитывалось 157. При помощи роботизированного манипулятора ученые взяли четыре из них и путем анализа ДНК подтвердили их принадлежность белому скату. Более 89 % капсул были отложены в тех местах, где температура воды была выше средней. Исследователи полагают, что тепло от черных курильщиков помогает скатам сократить время развития эмбрионов в яйце.

Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.