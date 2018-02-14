Госдеп прокомментировал возможность размещения посольства США в Москве в Североамериканском тупике

Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США поддерживают свободу слова и страна может переименовать улицы в городах так, как ей захочется, и это является внутренним делом страны.

«Мы слышали об этом, мы также слышали о том, что русские думают о том, чтобы сделать то же самое. Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу…мы поддерживаем свободу слова, они могут называть ее как угодно», — сказала она, отвечая на вопрос о том, что Россия хочет переименовать улицу, на которой расположено посольство США.

Как сообщала «Русская Весна», ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовый проезд к Дому Наркомфина «Североамериканский тупик» и присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1. Сейчас диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

Свое предложение глава думского комитета высказал после переименования в Вашингтоне площади, на которой располагается посольство России, в площадь Бориса Немцова. По мнению местных властей, этот шаг «символизирует приверженность города демократии».

В понедельник в мэрии Москвы уведомили Дегтярева, что его инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года.