Гройсман заявил, что реальная зарплата выросла на 19%

За прошлый год рост реальной зарплаты в Украине был зафиксирован на уровне 19% из-за высокой инфляции, утверждает премьер-министр Владимир Гройсман.

в ходе заседания правительства в среду, 14 февраля, премьер Владимир Гройсман сообщил, что по итогам прошлого года реальный рост заработных плат в Украине составил 19%.

«Нам удалось в прошлом году достигнуть реального роста зарплат на 19%, номинальный рост был больше, но мы понимаем, что инфляция повлияла, и поэтому реальный рост заработной платы только на 19%», — сказал он.

Также Гройсман рассказал, что задача правительства сделать так, чтобы доходы украинцев росли быстрее инфляции.

«Проблема роста цен присуща любой экономике, но в тех условиях, что находимся мы, этот вопрос особенно чувствителен», — заметил премьер