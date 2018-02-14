Хоккеист Скривенс: в России после тренировок веду философские беседы с собакой

КАННЫН, 14 фев – РИА Новости, Семён Галькевич. Голкипер сборной Канады по хоккею и уфимского "Салавата Юлаева" Бен Скривенс рассказал, что главной проблемой в России для него стал языковой барьер, и часто после тренировок он "ведет философские беседы" со своей собакой.

Скривенс в прошлом сезоне играл в КХЛ за минское "Динамо", а в текущем выступает за уфимскую команду.

"Приезжая в Россию, я понимал, что будет непросто, что жизнь сильно отличается от жизни в Северной Америке. Поначалу я сталкивался со многими некомфортными, непривычными ситуациями, но постепенно ты привыкаешь, что-то стараешься игнорировать. Главная проблема – это языковой барьер. Теперь я понимаю, какого уважения заслуживают приезжающие в Северную Америку иностранцы. Тяжело, когда ты не понимаешь, что происходит вокруг", - сказал Скривенс журналистам.

По словам хоккеиста, в России он проводит много времени наедине с собой. "Я прихожу домой после тренировок, веду философские беседы с собакой, потом мы деремся, и я стараюсь забороть ее. На самом деле, мы очень много времени проводим в дороге. Сложно быть так далеко от жены, семьи, но я знал, на что шел", - отметил Скривенс.