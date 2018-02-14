Кабмин одобрил законопроект об уточнении видов доходов волонтёров, освобождаемых от НДФЛ

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила c учётом состоявшегося обсуждения законопроект об уточнении видов доходов добровольцев и волонтёров, освобождаемых от НДФЛ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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«Законопроектом предлагается установить, что от обложения налогом на доходы физических лиц освобождаются доходы добровольцев и волонтёров, полученные ими в виде выплат на возмещение понесённых расходов в рамках соответствующей деятельности или в натуральной форме», — говорится в документе.

Это позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения получаемых ими доходов. Принятие законопроекта создаст дополнительные условия для развития благотворительной деятельности. Ранее Комиссия Правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект закона, освобождающего от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка.

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