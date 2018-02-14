Кабмин планирует расширить санкции против России

Кабинетом министров Украины был одобрен законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

В среду проект закона был одобрен и направлен на рассмотрение парламента на заседании правительства. Детали одобренного законопроекта не озвучивали, но согласно пояснительной записке к документу, возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», которое вводит санкции в отношении юридических и физических лиц страны-агрессора. Время действия санкций составляет один год