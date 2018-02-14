Полпред ДНР по переговорам в Минске Денис Пушилин рассказал, что Киев отказывается от взаимодействия с самопровозглашенной республикой в вопросах обеспечения экологической безопасности в Донбассе.
АктуальноВ Москве прошла акция памяти жертв крушения Ан-148 - 07:29 Рособрнадзор лишил лицензии два столичных вуза - 07:30 Атака диверсантов ВСУ на ЛНР; «Тихий»: тогда начнется реальная резня – ДНР и - 07:37 В Сети появилась первая информация об Android P - 07:43 Власти Петербурга выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148 - 07:46 Власти Москвы продают 25 процентов акций оператора «Интурист» - 07:46 Депутаты попросили мэра Москвы запретить эвакуацию машин из-за снегопада - 07:46 Грузинский снайпер назвал двух причастных к расстрелам на Майдане - 07:48 Россияне завоевали бронзу ОИ-2018 в керлинге - 07:49 В Вене похищен трехлетний ребенок из России - 08:03 В Петербурге столкнулись два самосвала со снегом - 08:06 В Петербурге выставили на торги право аренды Кузнечного рынка? на 15 лет - 08:06 Парк в петербургском Купчино может получить имя героя России? - 08:06 Погода на Ставрополье во вторник: синоптики предупредили об опасных явлениях - 08:10 Картофель попал в список самых полезных продуктов - 08:12 "Бруклин" уступил "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА, Мозгов не играл - 08:13 Появилось видео задержания Саакашвили в Киеве? - 08:18
Киев отказался от предложения руководства ДНР по Донбассу
Добавлено: 14 фев 2018 в 23:29, Категория: Украина
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 14 фев 2018 в 23:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Загрузка...
Лента новостей
РКК «Энергия» заявила об угрозе российской монополии в пилотируемых полетах - 06:39 Хет-трик Кадри помог "Торонто" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ - 06:36 Дрю Бэрримор впала в детство - 06:32 Сретение Господне 15 февраля 2018 года: красивые поздравления в стихах, народные приметы о весне - 06:30 Российские керлингистки выиграли у китаянок во втором матче олимпийского турнира - 06:21 Адриана Лима с подругами на карнавале в Рио-де-Жанейро - 06:18 Инфографика: история падений цены криптовалюты Bitcoin - 06:14 Литовские шпроты разинули рты на Калининград - 06:11 Великобритания обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya - 06:00 Светящаяся в ультрафиолете пирамида и другие загадочные находки: уникальный клад древних артефактов - 05:57 Украинское правительство разрабатывает более выгодные условия для выхода на пенсию - 05:49 Враг не пройдет: Особая миссия патрульного батальона МВД ЛНР (ФОТО) - 05:42 Елена Вяльбе: Если бы у меня попытались отобрать флаг России, пошла бы в силовую борьбу - 05:42 Кадыров сообщил об итогах анализа халяльности криптовалюты - 05:32
Последние новости
Насыщенная интимная жизнь толкает людей к измене - 07:25 В США объяснили, почему в России происходят авиакатастрофы - 07:22 Кэти Перри и Орландо Блум дали второй шанс отношениям - 07:19 Нелли Ермолаева рассказала о здоровье своего новорожденного сына - 07:14 Польша ударила Россию по больному месту: найден действенный рычаг влияния - 07:14 Врачи уточнили число пострадавших при стрельбе в школе во Флориде - 07:09 Бритни Спирс хочет еще одного ребенка? - 07:03 Дрю Бэрримор негласно подтвердила роман с бизнесменом Дэвидом Хатчинсоном - 07:03 "Бруклин" проиграл "Индиане", потерпев седьмое поражение подряд в НБА - 07:02 В Астрахани в субботу ограничат движение в центре - 06:55 Хватит: Москва не пойдет на встречу просьбам Латвии о помощи, спасать чужую экономику Россия больше - 06:54 Солнечное затмение 15 февраля 2018: точное время, место, где смотреть, увидят ли жители России - 06:54 Американский суд вынес приговор двум россиянам за хакерство - 06:53