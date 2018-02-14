Командующий войсками ЮВО посетил реабилитационный центр защитников Отечества в Ереване

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в ходе рабочей поездки по приглашению Министра обороны Республики Армения Вигента Саркисяна посетил новый реабилитационный центр защитников Отечества в Ереване.

Командующему войсками ЮВО показали современное медицинское учреждение, укомплектованное новейшим лечебным и реабилитационным оборудованием для лечения и реабилитации военнослужащих. Осмотрев материальную базу лечебного учреждения, генерал-полковник Александр Дворников отметил положительный опыт армянских специалистов в практике организации медицинского обеспечения военнослужащих.

В рамках трехдневной рабочей поездки в Армению командующий войсками ЮВО также проверит организацию боевой подготовки и повседневной деятельности российской военной базы округа, дислоцированной в республике. Также он оценит состояние объектов инфраструктуры военных городков в Ереване и Гюмри, где размещаются российские военнослужащие и их семьи.