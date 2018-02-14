Масалитин: ЦСКА имеет минимальное преимущество над "Црвеной Звездой" перед 2-й игрой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Тарас Барабаш. Московский ЦСКА имеет минимальное преимущество перед сербской "Црвеной Звездой" перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы, заявил корреспонденту РИА Новости чемпион и обладатель Кубка СССР в составе армейцев Валерий Масалитин.

ЦСКА во вторник в Белграде сыграл вничью с "Црвеной Звездой" со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 21 февраля в Москве.

"Шансы ЦСКА на выход в 1/8 финала выше теперь. Считаю, что минимальное преимущество есть теперь у ЦСКА, но выпавшим шансом нужно воспользоваться. Отсутствие (полузащитника Александра) Головина в ответной встрече из-за перебора карточек – это потеря. Но, считаю, что дома сможет забить (Ахмед) Муса, Витиньо с (Аланом) Дзагоевым проявят свои лучшие качества", - сказал Масалитин РИА Новости по телефону.

"Ничья со счетом 0:0 в Белграде, естественно, на руку ЦСКА. Не проиграли – хорошо. Понятно, что счет 0:0 – скользкий, потому что если дома армейцы пропустят, то придется забивать больше соперника. Нужно было, конечно, стараться добыть результативную игру", - сказал Масалитин.

Собеседник агентства рассказал, каким образом, по его мнению, необходимо использовать Мусу, вернувшегося в ЦСКА из английского "Лестера" на правах аренды. "Муса – игрок скоростной, ему нужны зоны. Надо его использовать там, где появляются зоны. Он не столб, у него нет фактуры, он не может вверху побороться. Но у него есть скорость, которую нужно использовать в зонах. Без зон ему трудно проявить свои лучше качества. А они могут быть и в центре, и на фланге", - сказал Масалитин.