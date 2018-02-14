Михаилу Саакашвили в Нидерландах выдали паспорт

Департрованый из Украниы в Польшу бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отправился в Нидерланды. Там ему вручили новое удостоверение личности.

Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии удостоверение личности.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», — написал Саакашвили