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«Микрочипы в головы школьников»: Эксперт сообщил о планах «Сколково» и ВШЭ


Добавлено: 14 фев 2018 в 12:36, Категория: Политика
«Микрочипы в головы школьников»: Эксперт сообщил о планах «Сколково» и ВШЭ

В Общественной палате России состоялся круглый стол на тему "Сквозная идентификация и информационная безопасность общества".

Правительство и Банк России разрабатывают предложения по внедрению так называемого "сквозного идентификатора", объединяющего все данные о физических лицах. Представители общественности и духовенства резко осуждают инициативу, считая, что она ограничивает закрепленные в Конституции свободы и права, такие как неприкосновенность частной жизни, и загоняет страну в "информационный концлагерь".

Отмена наличных денег и полный переход на безналичные методы расчета таят в себе массу опасностей для фундаментальных свобод человека, заявил глава Русской Православной Церкви.

Больше всех инициативу критиковали представители Русской Православной Церкви. Духовники считают, что обладание тотальной информацией, которую лоббирует Банк России и Минфин, может привести к монополизации власти в руках обладателей этих данных и станет шагом к "тотальному контролю" общества. У людей будет еще меньше возможностей сопротивляться властям, которые обладают всей информацией о них.

Священники напомнили, что внедрение цифровых технологий размывает личность человека, который рассматривается не как "душа", а как число или идентификационный номер, который присваивается ему машиной.

«Для них человек – это биообъект, а не божественное явление», - отметил настоятель одной из сочинских церквей. Русская Церковь считает, что передача информации, касающейся личной жизни, включая здоровье, учебу, работу и т.д., подрывает семейные ценности и разрушает институт семьи.

Участники выразили сожаление в связи с тем, что тема унификации данных "маргинализирована" среди общественности, чтобы "под шумок" внедрить глобалистские идеи. Сопредседатель Координационного совета патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области Андрей Цыганов напомнил, что закон о биометрии обсуждался в один день вместе с 90-ми другими законопроектами, и уделить и физически прочесть каждый закон фактически невозможно. Лоббисты цифровой унификации такие, как депутат Госдумы Анатолий Аксаков, фактически "вводят в заблуждение" Владимира Путина, а создаваемая цифровая система противоречит указаниям президента России, уточнил Цыганов.

Эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге выразил опасения, что информация о наших военнослужащих, которые также являются объектами "сквозного идентификатора", может попасть в руки врагов. Цыганов также указал на разработанный "Сколково" и ВШЭ проект "Образование-2030". Ознакомившись почти с 600-страничным документом, он обнаружил планы, от которых самый последний сюрреалист "нервно курит в сторонке". Речь идет об электронной передаче знаний:

"В головы учеников будут установлены микрочипы и два раза им будут по электронной системе закачиваться мегабайты соответствующей информации. Строится "общество знаний" - мечта Сороса", - сообщил Цыганов.

Он также заметил, что пару лет назад ЦБ получил лицензию на медицинскую деятельность, что дает повод предположить, что банкиры решили заняться внедрением чипов.

Риск тотального образования состоит и во внедрении "электронных дневников", которые сохраняют "двойки" школьников. Оставляя пожизненное клеймо и ограничивая возможности учащихся в будущем. Кроме того, в единую общедоступную базу вводятся и медицинские данные, при том, что информация о человеческом здоровье "может стать доступна любому хакеру".

"Каждый человек и семья вправе контролировать информацию о себе. Конституция, в статьях 23 и 24, закрепляет это право граждан на личную и семейную тайну, неприкосновенность частной жизни и запрещает собирать о них любую информацию без их ведома и согласия. А новый закон о сквозной идентификации выглядит так, как если бы кто-то решил выдать универсальный ключ от всех домашних дверей всем чиновникам, работникам ЖЭКа и вахтерам, не позаботившись о мерах предосторожности и не спросив разрешение семей. А кто из нас готов выставить свою личную жизнь на всеобщее обозрение и разрешить ее оценивать? Кто захочет рождать и воспитывать детей под потенциальным постоянным наблюдением? И кто даст гарантию, что открытыми дверьми не воспользуются плохие люди?" - подчеркнула участница круглого стола Александра Машкова, координатор русскоязычных кампаний CitizenGO.

Среди других рисков отмечалось и то, что создаваемая большая база данных будет доступна банковским структурам, которые "зачастую контролируются нерезидентами". Цыганов пошагово описал, как будет работать система: 1). собирается большая база данных, 2). создается универсальный идентификатор (машина с доступом к данным) и 3). затем можно осуществлять передачу компонента любым третьим лицам.

Это фактически передача части властных полномочий "внешнему управлению", считает Цыганов. Почему же Банк России и правительство лоббируют идеи, лишающие Россию части суверенитета?

"К сожалению, это наследство атеистического периода. Очень много во власти людей, которые были очарованы идеей либерализма, учились по их учебникам, и которые не разочаровались. Хотя, есть огромное количество, откровенно говоря, заблуждений. На мой взгляд, и так считает большинство наших патриотов, эта ситуация является главным риском и главной угрозой национальной безопасности (России). Засилье и власть финансового капитала, "Банкстеров", как их называют, которые каким-то образом навязывают руководству свои ценности и свое миропонимание, которые в корне отличаются от традиционного миропонимания, свойственного большинству русских людей и других народов России", - отметил Цыганов в интервью "Царьграду".

Примечательно, что многие зарубежные страны отказываются от цифровых технологий. Так, в Великобритании отвергли биометрические паспорта, а Япония по-прежнему сохраняет бумажные ID. Сам отказываясь от такой модели, Запад "готовит ее для России, Китая и Индии", говорили участники конференции.

В заключение круглого стола эксперты подготовили проект рекомендаций для законодательных и исполнительных органов власти. В частности, Государственной Думе предлагается разработать и внести в законодательство "норму о запрете идентификации граждан путем присвоения гражданам номера". Законопроект должен допускать использование личных данных только в тех местах, где они собираются, без дальнейшей передачи. Норма должна карать должностных лиц, "принуждающих граждан к электронной обработке данных".

От Центрального банка группа требует издать приказ, вводящий уголовную ответственность за "навязывание банковских услуг и принуждение к безналичным расчетам". Из рекомендаций правительству России можно выделить "прекращение безальтернативного внедрения цифровых технологий" в образование и без учета мнений родителей.

Участники круглого стола обратились в администрацию президента проверить, насколько исполняется поручение Путина правительству от 26.04.2017. "По изменению законодательства в целях минимизации состава обрабатываемых сведений".



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Добавлено: 14 фев 2018 в 12:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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