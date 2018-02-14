Милонов проведёт праздничный обед для петербургских бездомных

Депутат Госдумы Виталий Милонов в субботу проведёт благотворительную акцию для петербургских бездомных, устроив праздничный обед для постояльцев Дома ночного пребывания Московского района Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба парламентария.

Акция будет проводиться совместно с волонтёрами, городскими депутатами и активистами. Читайте по теме

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«Наше общество, зачастую, старается не замечать огромную проблему бродяжничества и бездомных. Тысячи людей, ещё вчера живших нормальной жизнью, но в силу различных обстоятельств оказавшихся на улице, страдают, выживают и ждут помощи. Наша задача протянуть им руку помощи и начать процесс их возвращения к полноценной жизни», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что помимо благотворительных акций, бездомные нуждаются в правовой помощи со стороны государства.

«Мы хотим также обсудить с самими бездомными пути их спасения. Не стоит относиться к ним, как к потерянным людям, лишённых базовых человеческих качеств. Подавляющее большинство из них мечтает разорвать этот порочный круг бродяжничества и вернуться к нормальной жизни», — отметил парламентарий.

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