Мир находится в шаге от глобального противостояния, заявил Лукашенко

За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Мир не только не стал безопаснее, напротив, сейчас приходится наблюдать расширение географии и масштабов столкновений, что приводит к постоянному возрастанию напряженности, отметил белорусский лидер в ходе заседания Совета безопасности республики."Уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как это было вчера и сегодня", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь."Политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях. Давно уже мы это так откровенно не слышали", — добавил президент.Глава государства поделился наблюдениями, которые вызывают больше всего обеспокоенности: с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями."Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация восточно-европейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", — сказал Лукашенко.