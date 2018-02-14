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Мир находится в шаге от глобального противостояния, заявил Лукашенко


Добавлено: 14 фев 2018 в 03:48, Категория: Политика
Мир находится в шаге от глобального противостояния, заявил Лукашенко
За прошлый год в мире не удалось погасить ни один вооруженный конфликт, более того, напряжение продолжает расти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Мир не только не стал безопаснее, напротив, сейчас приходится наблюдать расширение географии и масштабов столкновений, что приводит к постоянному возрастанию напряженности, отметил белорусский лидер в ходе заседания Совета безопасности республики.

"Уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как это было вчера и сегодня", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

"Политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях. Давно уже мы это так откровенно не слышали", — добавил президент.
Глава государства поделился наблюдениями, которые вызывают больше всего обеспокоенности: с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями.

"Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация восточно-европейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", — сказал Лукашенко.


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Добавлено: 14 фев 2018 в 03:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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