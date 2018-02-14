Московскому футбольному клубу ЦСКА грозят санкции UEFA из-за пиротехники

Союз европейских футбольных ассоциаций UEFA может применить санкции в отношении московского ФК ЦСКА за использование пиротехники. Об этом сообщает ТАСС.

Болельщики столичного футбольного клуба несколько раз зажгли файеры во время матча с сербским клубом «Црвена Звезда» в Белграде. Также они использовали дымовые шашки и хлопушки, что привело к задымлению на стадионе «Райко Митич». Позже пиротехнику использовали болельщики соперника.

Встречу решено было не останавливать. Матч плей-офф Лиги Европы ЦСКА – «Црвена Звезда» завершился ничьей.