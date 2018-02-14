Москва не уступит: в Вашингтоне сделали неожиданный вывод в отношении России

В рамках мероприятия, на котором руководители спецслужб США обсудили проблемы мировых угроз, было сделано заявление о позиции России на мировой арене.

Как заявил директор американской национальной разведки Дэниел Коутс, в этом году Москва не пойдет ни на какие уступки мировому сообществу как в отношении украинского вопроса, там и по любым другим.

Коутс отметил, что для России медленный рост её экономики не станет сдерживающим фактором в российской внешней политике и не приведет к уступкам Кремля в отношении Украины, Сирии или где-либо еще, сообщает РВ.

Глава национальной разведки США подчеркнул, что в текущем году ждать изменения позиции Москвы на мировой арене не приходится.