На Луганщине для спасения подтопленных шахт построят водоотливной комплекс

В Луганской области для спасения подтопленных шахт построят водоотливной комплекс.

Сообщается, что объекты, требующие немедленного вмешательства — это действующие шахты «Золотое», «Карбонит» и «Горская» ГП «Первомайскуголь». По данным их уже три года подтапливают воды шахт, расположенных на оккупированных территориях. На данный момент уровень вод почти достиг максимального уровня, что грозит подтоплением объектов на подконтрольной украинской власти территории.

Зампредседателя ЛОГА Юрий Клименко отметил: «Для решения критической ситуации необходимо построить водоотливной комплекс. Его проект почти готов. Луганская ОГА и ГП „Первомайскуголь“ готовят обращение в Министерство экологии и природных ресурсов, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Министерства энергетики и угольной промышленности. Надеемся, совместными усилиями решим проблему как можно быстрее».