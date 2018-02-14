Найем прокомментировал давление на бесплатного адвоката Януковича

Народный депутат Украины Мустафа Найем направил обращение Министру юстиции Павлу Петренко о давлении на бесплатного адвоката Януковича Ивана Ангелина.Депутатское обращение Найем опубликовал в Facebook."На данный момент защитники Виктора Януковича, используя свое влияние и связи, пытаются лишить адвоката Ангелина И. свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, безосновательно обвиняя его в грубом нарушении правил адвокатской этики", – говорится в обращении.Найем отмечает, что адвокаты Просянюк и Горошинский "пытались помешать проведению судебного заседания" о предоставлении прокуратуре разрешения на осуществление заочного расследования.Иван Ангелин был привлечен тогда как бесплатный защитник из-за того, что вышеупомянутые адвокаты неоднократно не являлись в суд.Найем также добавляет, что оба защитники не имели права представлять интересы Януковича, потому что полномочия Просянюка ограничил сам экс-президент, а Горошинский был отведен судом в связи с тем, что он защищал пострадавшего в этом же производстве."Поскольку Горошинский А. и Просянюк О. не имели статуса адвокатов Виктора Януковича в данном рассмотрении и нарушали дисциплину во время заседания, после нескольких предупреждений судьи их удалили из зала сотрудники Национальной полиции", – пишет нардеп.По мнению Найема, решение суда, которым было разрешено проведение заочного досудебного расследования, "помешало планам Виктора Януковича и его защитников сорвать рассмотрение дела".Тогда во время заседания между платными адвокатами и обвинением произошел конфликт, а защитники позже заявили о сотрудничестве Ангелина с прокуратурой."Считаю такое давление на адвоката Ангелина Ивана Игоревича недопустимым", – подытожил Найем, обратившись к главе Минюста с просьбой принять необходимые меры реагирования и выразить позицию по этому поводу.Как сообщил УП сам Горошинский, он действительно просил о привлечении Ангелина к дисциплинарной ответственности."Но решение о том, какой она будет, принимает комиссия", – отметил он и пояснил, что дисциплинарная ответственность предусматривает выговор, временное приостановление адвокатских полномочий, а "высшей степенью" является лишение лицензии.Как известно, 7 февраля суд разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по другому делу в отношении расстрелов на Майдане.Адвокат Ольга Просянюк тогда рассказала, что ее вместе с коллегой вывели из зала заседания суда.В Генпрокуратуре объяснили, что платных адвокатов Януковича вывели из зала заседания, поскольку они пытались сорвать судебное заседание, выкрикивая оскорбления в сторону суда и обвинения.В ГПУ также рассказали, что Янукович ограничил полномочия адвокатов, а Горошинский, кроме того, является адвокатом экс-беркутовцев, из-за чего суд и прокуратура увидели конфликт интересов, что стало причиной отвода.Адвокат Александр Горошинский позже обвинил Ангелина в том, что тот работает в сговоре с Генеральной прокуратурой.Адвокаты Януковича также обратились в Совет адвокатов относительно "нарушения адвокатом Ангелиным Правил адвокатской этики и стандартов оказания бесплатной правовой помощи".Иван Ангелин утверждал в комментарии, что действовал исключительно в интересах подзащитного и никоим образом не сотрудничал с обвинением.