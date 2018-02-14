Новые 2000 купюры появились в Луганске

Пользователи соцсетей в Луганске сообщают, о появлении в городе двухтысячной рупюры нового образца. Кто-то обрадовался данному факту, но большинство отнеслась к купюре скептически.

Один из участников тематического сообщества, посвященного Луганску отмечает, что одна такая купюра составляет почти месячную пенсию,

«Только в лнр одна такая бумажка — почти месячная пенсия», — написал он.+

Другой пользователь отметил, что пока машинки оказываются считать эти купюры.

«Машинки только не считают ((«, — комментирует он пост о новых 2000 рублей.