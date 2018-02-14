«Орки войнуху затеяли»: в Донецке опять «мощные бахи»

Жители оккупированного Донецка и прифронтовой Авдеевки в социальных сетях сообщают о возобновлении боевых действий в северной части Донецка.

В своих комментариях люди отмечают, что слышны звуки гранатометов, минометов, стрелкового и тяжелого вооружения:

«Авдеевка 18–10 Шумно от вент. ствола до промзоны. В основном гранатометы»

«ФБ Донецк 18.00 к Калининский исполком. Далекие мощные бахи. ДК21 север расшумелся очень Гремит, Заперевальная слышит»

«Донецк 17–30к орки на с-з войнуху затеяли»

«18–40к бои переместились в район спартак-промка»

«19:43 АП-Спартак-ЯБП-стрелковое, к/к пулеметы, АГС, минометы, периодически тяжелое»

«Гремит на севере, СЗ, тяжело».

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