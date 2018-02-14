Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко

Показать меню
Актуально
Более 200 фрагментов тел обнаружено на месте крушения Ан-148 - 13:17 Более 200 фрагментов тел обнаружено на месте крушения Ан-148 Посольству США в Москве вскоре могут присвоить адрес «Североамериканский тупик» - 13:18 Посольству США в Москве вскоре могут присвоить адрес «Североамериканский тупик» Украина становится новым Гарлемом - 13:18 Украина становится новым Гарлемом Роскомнадзор сократит плановые проверки в области связи - 13:18 Роскомнадзор сократит плановые проверки в области связи ВВС Израиля заявили, что истребитель F-16 сбили сирийские ПВО - 13:18 ВВС Израиля заявили, что истребитель F-16 сбили сирийские ПВО МОК поздравил российских фигуристов со вторым местом в командном турнире ОИ - 13:18 МОК поздравил российских фигуристов со вторым местом в командном турнире ОИ 6 рецептов блинов, панкейков и блинных рулетов для Масленицы - 13:23 6 рецептов блинов, панкейков и блинных рулетов для Масленицы Краснодар отмечает 75 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских - 13:24 Краснодар отмечает 75 лет со дня освобождения города от немецко-фашистских оккупантов Североамериканский тупик, дом 1: посольство США в Москве может получить - 13:32 Североамериканский тупик, дом 1: посольство США в Москве может получить «говорящий» адрес Американский миллиардер ждет худшего обвала рынков в истории - 13:32 Американский миллиардер ждет худшего обвала рынков в истории Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели субботник в - 13:32 Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели субботник в сквере имени героя Советского Союза Александра Мироненко в Душанбе Сергей Захарьяш поделиться первыми впечатлениями от отдыха на Бали - 13:35 Сергей Захарьяш поделиться первыми впечатлениями от отдыха на Бали Среди погибших в крушении вертолета в Большом Каньоне - британцы - 13:42 Среди погибших в крушении вертолета в Большом Каньоне - британцы Панжинский, Большунов, Виценко и Мельниченко выступят в лыжном спринте спринт - 13:45 Панжинский, Большунов, Виценко и Мельниченко выступят в лыжном спринте спринт на Олимпиаде-2018 Мэрия Москвы может переименовать адрес посольства США - 13:48 Мэрия Москвы может переименовать адрес посольства США Источник сообщил о возможной отставке Клинцевича - 13:49 Источник сообщил о возможной отставке Клинцевича Российские спецслужбы нашли очередного украинского "шпиона" в Крыму - 13:53 Российские спецслужбы нашли очередного украинского
» » Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко


Добавлено: 14 фев 2018 в 13:00, Категория: Новости на сегодня
Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко

Президенты России и Украины во время телефонного разговора обсудили катастрофу Ан-148 в Подмосковье, ход выполнения Минских соглашений и ситуацию с обменом удерживаемых лиц. Об этом сказал спикер главы российского государства Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

По его словам, Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148.

«Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — заявил Песков.

Он пояснил, что стороны также обсудили ход выполнения Минских соглашений.

«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — добавил спикер Путина.

Ранее Порошенко заявил, что Путин не выполняет обещаний.

Фото: пресс-служба Кремля



Материалы по теме:

В Кремле уточнили подробности разговора Путина и Порошенко
Песков: Предложение Путина по технике из Крыма – жест доброй воли
Байден и Порошенко обсудили реализацию Минских соглашений
Порошенко и Меркель обсудили сотрудничество в "нормандском формате"
Добавлено: 14 фев 2018 в 13:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Новый бизнес-проект по программе «STARTUP+» был поддержан в рамках поручения Путина

Новый бизнес-проект по программе «STARTUP+» был поддержан в рамках поручения Путина

Выборы-2018. Гендиректор «Ленфильма» рассказал, почему нужно голосовать

Выборы-2018. Гендиректор «Ленфильма» рассказал, почему нужно голосовать

Трамп предложил увеличить финансирование «сдерживания» России в Европе

Трамп предложил увеличить финансирование «сдерживания» России в Европе

Вирус Cobalt Strike нанес ущерб банкам на миллиард рублей

Вирус Cobalt Strike нанес ущерб банкам на миллиард рублей

Загрузка...



Лента новостей
ATP расследует обвинения в "расовых предрассудках" после матча Харрисона и Янга - 12:56 ATP расследует обвинения в Вратарь сборной Канады и "Салавата Юлаева" Скривенс не уверен, что останется в КХЛ - 12:56 Вратарь сборной Канады и Хоккеист Скривенс: в России после тренировок веду философские беседы с собакой - 12:56 Хоккеист Скривенс: в России после тренировок веду философские беседы с собакойНацгвардия объявила оригинальный конкурс ко Дню Святого Валентина - 12:49 Нацгвардия объявила оригинальный конкурс ко Дню Святого ВалентинаСЦКК: Боевики блокируют восстановление электроснабжения в Марьинке - 12:39 СЦКК: Боевики блокируют восстановление электроснабжения в Марьинке«Микрочипы в головы школьников»: Эксперт сообщил о планах «Сколково» и ВШЭ - 12:36 «Микрочипы в головы школьников»: Эксперт сообщил о планах «Сколково» и ВШЭВ Москве муниципальный депутат предложил отменить День Победы - 12:36 В Москве муниципальный депутат предложил отменить День ПобедыБывший боевик рассказал о службе в ИГ и побеге в Россию - 12:36 Бывший боевик рассказал о службе в ИГ и побеге в РоссиюЮрист Трампа признался в переводе 130 тысяч долларов обвинительнице президента - 12:32 Юрист Трампа признался в переводе 130 тысяч долларов обвинительнице президентаСуд оштрафовал московский кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Диван Сталина» - 12:32 Суд оштрафовал московский кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Диван Сталина»Суд допросит Порошенко по делу Януковича о госизмене - 12:32 Суд допросит Порошенко по делу Януковича о госизменеСМИ рассказали о новом авианосце США, не справляющемся с рутинными задачами - 12:32 СМИ рассказали о новом авианосце США, не справляющемся с рутинными задачамиАбэ намерен посетить Россию после выборов - 12:32 Абэ намерен посетить Россию после выборовПрограмма материнского капитала в Петербурге будет продлена до 2021 года - 12:32 Программа материнского капитала в Петербурге будет продлена до 2021 года
Последние новости
Нью-йоркский бомбер Ахмед Рахими приговорен к пожизненному заключению - 13:09 Нью-йоркский бомбер Ахмед Рахими приговорен к пожизненному заключению Новая журналистка проработала в New York Times всего несколько часов - 13:09 Новая журналистка проработала в New York Times всего несколько часов Джастин Теру и Дженнифер Энистон судятся с соседом из-за шпионажа - 13:07 Джастин Теру и Дженнифер Энистон судятся с соседом из-за шпионажа Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт были замечены вместе спустя пять лет после расставания - 13:07 Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт были замечены вместе спустя пять лет после расставания Турчинов: Россия вряд ли нападет на Украину до ЧМ-2018 - 13:00 Турчинов: Россия вряд ли нападет на Украину до ЧМ-2018 Рютте поверил в слова экс-главы МИД об экспансии России - 13:00 Рютте поверил в слова экс-главы МИД об экспансии России Во львовское отделение Сбербанка бросили «коктейль Молотова» - 13:00 Во львовское отделение Сбербанка бросили «коктейль Молотова» Пономарев: Россия начала воздействие на Украину в сентябре 2013-го - 13:00 Пономарев: Россия начала воздействие на Украину в сентябре 2013-го В Польше не вызвали скорую незаконно работавшей украинке - 13:00 В Польше не вызвали скорую незаконно работавшей украинке Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко - 13:00 Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко В CIT назвали имена еще трех погибших от удара США «вагнеровцев» - 13:00 В CIT назвали имена еще трех погибших от удара США «вагнеровцев» Эксперты нашли новый главный риск для финансовой системы России - 12:59 Эксперты нашли новый главный риск для финансовой системы России Глубоководные скаты используют горячие источники как инкубаторы - 12:59 Глубоководные скаты используют горячие источники как инкубаторы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"