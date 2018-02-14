Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Порошенко

Президенты России и Украины во время телефонного разговора обсудили катастрофу Ан-148 в Подмосковье, ход выполнения Минских соглашений и ситуацию с обменом удерживаемых лиц. Об этом сказал спикер главы российского государства Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

По его словам, Порошенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148.

«Он говорил о готовности взаимодействовать по линии завода производителя, выяснения причин авиакатастрофы», — заявил Песков.

Он пояснил, что стороны также обсудили ход выполнения Минских соглашений.

«Упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме», — добавил спикер Путина.

Ранее Порошенко заявил, что Путин не выполняет обещаний.

Фото: пресс-служба Кремля