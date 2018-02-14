Политолог объяснил, при каких условиях в Украине могут состояться досрочные выборы

В докладе разведки США считают, что социально-экономическая ситуация в Украине может привести к проведению досрочных выборов. Такую возможность прокомментировал глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.Эксперт отмечает, что досрочные выборы (президентские/парламентские, - ред.) могут состояться только при условии масштабного политического кризиса. К подобному сценарию в теории может привести рост активности сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и противников действующего президента Петра Порошенко.Если же не будет зафиксирован рост протестных акций, то власть сможет и далее контролировать ситуацию, рассказал Фесенко в интервью изданию "Inforesist".