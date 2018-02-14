Политзаключенный Олег Сенцов позвонил домой из российской тюрьмы

Украинский политзаключенный, крымчанин Олег Сенцов сегодня позвонил домой из российской тюрьмы в Лабытнанге, где сейчас отбывает заключение.

Сестра Сенцова Наталья Каплан отметила: «Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: «Я жду другого».

Кроме того, она добавила, что во время телефонного разговора, который длился три минуты, пыталась пояснить Сенцову, что он относится к политическим заключенным, в связи с чем процедура обмена пленными к нему не применима.