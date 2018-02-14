Пономарев: Россия начала воздействие на Украину в сентябре 2013-го

Россия начала действия в отношении Украины с сентября 2013 года. Об этом сказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев на допросе в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича.

«То, что мы каким-то образом вмешиваемся в процессы на территории Украины, было понятно с осени 2013-го, когда наши политтехнологи поехали в ходе Майдана работать в Украину, я видел представителей Администрации президента, которые занимались этим вопросом. Но непосредственная военная операция, мне лично стало понятно в начале марта», — сказал Пономарев.

Он рассказал, что обсуждал евроассоциацию стран СНГ с представителями иностранных государств.

«Только в сентябре мои контакты российские начали говорить, что начали получать указания из Кремля на то, чтобы участвовать в этом процессе. В России у меня были разговоры с рядом сотрудников Администрации президента, членов правительства, которые начали говорить, что пошло шевеление в органах власти и что надо в этом направлении что-то делать. Больше всего интересовала именно Украина как самая большая страна, участвующая в евроассоциации», — добавил экс-депутат Госдумы.

Напомним, в мае Пономарев заявил, что «империалист Навальный Крым не отдаст».

Фото: Апостроф