Последствия обстрела поселка Ломоватка: появились фото

На временно неподконтрольной территории ОРЛО под обстрел попал поселок Ломоватка, входящий в состав Брянки, повреждены три жилых дома, нарушено энергоснабжение. Об этом заявили в «горадминистрации» Брянки

«В 7:50 14 февраля в диспетчерскую службу администрации Брянки поступил сигнал о разрушениях в жилом секторе по улице Кубанской в поселке Ломоватка, произошедших вследствие ночного обстрела», — говорится в сообщении.

В «администрации» добавили, что пострадали три жилых дома и один нежилой. Повреждены фасады, крыши, остекление, поврежден автотранспорт владельцев, нарушено энергоснабжение. Жертв, к счастью, нет

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