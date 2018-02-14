Появились новые данные о поставках Javelin в Украинку

Поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украине на данный момент проходят утверждение в Конгрессе США и пока нет точной даты, когда их отправят в Украину.

Посол США в Украине Мари Йованович отметила: «Не могу дать конкретный ответ, поскольку сам процесс проходит сейчас процедуру рассмотрения и утверждения, в том числе и в Конгрессе».

В то же время, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина готова принимать американское летальное оружие: «По плану реализации этого проекта уже поработали экспертные группы, которые ознакомились с местами хранения, с местами подготовки наших военнослужащих. У нас нет с этим особых проблем. Поэтому мы ожидаем скорейшего разрешения этой процедуры — передачи нам Javelin».