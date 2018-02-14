Притравку собак разрешат только в охотничьих угодьях

На пленарном заседании 14 февраля Госдума рассмотрит законопроект о запрете контактной тренировки собак, текст которого был доработан согласительной комиссией с участием депутатов и сенаторов.

Законопроект был принят Госдумой 21 декабря, но 26 декабря отклонён Советом Федерации. Сенаторы объяснили своё решение тем, что полный запрет контактной тренировки собак препятствует развитию охотничьего собаководства. Читайте по теме

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Совет Федерации предложил создать согласительную комиссию, и на трёх заседаниях депутаты и сенаторы пришли к консенсусу. Глава Комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев поблагодарил сенаторов и депутатов, которые вошли в согласительную комиссию, за профессиональную и конструктивную работу.

«Текст законопроекта получился более качественным, мы исключили из него положения, которые допускают двойные трактовки, убрали положения, связанные с тренировкой ловчих птиц», — пояснил депутат. В документе закрепляется, что подготовка собак разрешается только в охотничьих угодьях и способами, не допускающими жестокого обращения с животными. Если дикий зверь находится в стеснённых условиях, например, в норе, дрессировка возможна только через заграждение.

«Надеюсь, что завтра Госдума поддержит текст согласительной комиссии, после чего этот законопроект будет передан на утверждение Советом Федерации», — сказал Николай Николаев.

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