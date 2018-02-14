Пять жизненных принципов Сергея Миронова

Почему лидер «Справедливой России» не хочет быть патриархом российской политики

14 февраля известному российскому политику Сергею Миронову исполняется 65 лет. И именно как политика его хорошо знают в стране. Но мало кто знает его как обычного человека. Чем увлекается Сергей Миронов, что ему интересно, почему он, имея пять высших образований, избрал, в конечном итоге, именно политическую стезю, каких принципов или позиций он считает необходимым придерживаться. Об этом и многом другом — в интервью нашему журналу.

О ТУРИЗМЕ

- Сергей Михайлович! Одно из ваших увлечений — путешествия. Сколько стран в мире вы посетили не по работе, а как турист?

- Можно просто перечислить. Моя вторая родина, куда я семь раз приезжал как турист, — Монголия. Впрочем, до этого я геологом отработал в этой стране десять лет и реально прошел пешком или проехал на машине всю Монголию, с востока на запад, с севера на юг: и пустыню Гоби, и Монгольский Алтай, и Халхин-Гол. Если еще про Восток, так это Китай, куда я ездил на знаменитую каменную ярмарку в Пекине. Ездил в Турцию на отдых. Много раз бывал в Европе — это Испания, Италия, Швейцария, Финляндия, ловил рыбу в норвежских фьордах и Северном море, специально ездил в музеи Германии и Франции. Только за океан не летал в частном порядке. Наверное, проще сказать, где я не был ни в частном, ни в рабочем порядке — Индия и страны Центральной Африки.

Но больше всего я люблю путешествовать по России. 90 процентов моих частных поездок приходятся именно на нашу страну. Причем география самая отдаленная — и Чукотка, и Якутия, и север Сибири, и Кольский полуостров, и Камчатка, и Сахалин.



- К вопросу о путешествиях. Вы возглавляете Федерацию спортивного туризма России. Почему именно ее? И популярен ли сегодня этот вид туризма, учитывая, что молодежь нынче предпочитает путешествовать больше по просторам Интернета?

- Активно спортивным туризмом в стране занимаются около 450 тысяч человек. Это немало, учитывая, что люди здесь не просто в походы ходят, а преодолевают сложные маршруты.

Председателем федерации я стал неожиданно. Четыре года назад ко мне обратились спортивные туристы и предложили возглавить их объединение, исходя из моего геологического прошлого. Я подумал: почему нет, ведь все это мне знакомо, и дал согласие. В декабре 2017 года состоялся очередной съезд и меня переизбрали на четыре года. Значит, нам удалось многого добиться. После 1991 года вся огромная сеть детских спортивных клубов, туристических баз и станций была разгромлена. Сегодня мы ее понемногу восстанавливаем. Нужно отдать должное губернаторам: они тоже понимают, что ничего не придумаешь здоровее, как туризм.

Насчет молодежи. Регулярно в марте федерация проводит фестиваль видеофильмов, снятых во время маршрутов, «Золотой компас». И всякий раз там полно молодежи. Другое дело, что сейчас поехать куда-то — удовольствие недешевое и не все могут себе его позволить. Но задача федерации — как раз поднять это движение на более высокий уровень.

- А что делать с детскими походами? После трагедии на Сямозере, в Карелии, в СМИ постоянно мелькает информация о том, что людей, организующих такие походы, регулярно привлекают к ответственности, порой к уголовной. Как избежать крайностей и одновременно защитить детей?

- Трагедия на Сямозере — это, прежде всего, результат полнейшего головотяпства руководителей того лагеря. Не были студенты, которым доверили детей, никакими инструкторами, они не имели профессиональных знаний и навыков. В результате Министерство образования и Министерство транспорта «постарались» сделать так, что до последнего времени детей вообще нельзя было перевозить ни автобусом, ни поездом, ни водным маршрутом. И даже уже хорошо зарекомендовавшие себя профессиональные инструкторы просто отстранялись от работы.

Но разве можно из-за перестраховки ликвидировать для детей возможность, чтобы они под контролем и руководством профессиональных инструкторов путешествовали на байдарках, на плотах и т.д.? Понятно, что нет ничего дороже жизни ребенка, безопасность необходима. Однако всегда должен присутствовать здравый смысл. И понемногу, используя возможности нашей федерации, мы исправляем ситуацию.



- Исходя из ответов на наши вопросы, следует, что вам не только спортивный, но и культурный туризм близок. Известно, что существует целый ряд стран, которые активно пополняют свои бюджеты за счет такого туризма. Что нужно сделать, чтобы то же самое реализовалось и в России, которая по количеству культурных памятников занимает одно из первых, если не первое место в мире?

- Ответ очевиден: создать необходимую туристическую инфраструктуру. Прежде всего, гостиницы, недорогие, комфортные, и их должно быть много. Дальше — питание. И наконец, решить нашу вечно больную проблему — дороги, чтобы они были безопасны и по ним можно было ехать и любоваться окрестностями, а не держаться за спинки сидений.

Что-то, конечно, потихоньку появляется. Я второй раз на Новый год уезжаю в Суздаль. Там есть замечательные современные гостиничные комплексы, условия — пятизвездочные, чего раньше вообще на Золотом кольце не было. Но этого мало и не очень масштабно. А ведь в России существуют уникальные места, куда до сих пор только на тракторе можно добраться: дорог нет, и никто не собирается их строить.

- А если государству попробовать развивать туристическую сферу в добровольно-принудительном порядке?

- Принуждать — бесполезно, из-под палки никто делать этого не будет. У государства же есть много рычагов, чтобы показать, какие направления развития оно считает приоритетным, куда выгодно вкладывать деньги. Например, подумать о введении налоговых льгот или о более эффективном использовании государственно-частного партнерства в туристической сфере.



О ГЕОЛОГИИ

- Вы много лет работали в геологоразведке. Первый сезон — на Кольском полуострове. А сейчас можете вспомнить, сколько регионов вы прошли своими ногами?

- Конечно. После Кольского полуострова была Якутия, затем три сезона в Карелии, сезон в Туве, два сезона на Северном Урале и десять лет — Монголия. В 1991 году я уехал оттуда, потому что геология обрушилась вместе с Советским Союзом, пришлось менять профессию.

- Судя по тому, что вы назвали Монголию своей второй родиной, именно та экспедиция вам больше всего запомнилась. Почему?

- Монголия — уникальная страна, там есть все климатические зоны. Можно оказаться в тундре или на альпийских лугах, можно — в степях или в каменистой, покрытой галькой, пустыне. Природа там уникальная, хотя животный мир может показаться не очень разнообразным, но в горах встречаются и знаменитый архар, и снежный барс.

- Как поживает ваша минералогическая коллекция? Вы продолжаете ее собирать?

- В 2011 году подарил ее государству, и она хранится в Геологическом музее имени Вернадского. В договоре дарения есть и такой пункт: даритель имеет право пополнять коллекцию. Я каждый год хожу в экспедиции за камнями, привожу различные образцы и передаю их в музей. Из последних пополнений — осколок Чебаркульского метеорита в 600 граммов, образец чароита, который я сам кайлом добыл, образец застывшей лавы с вулкана Толбачик после извержения 2013 года.

- Считается, что геологоразведка — профессия мужская. Каков, на ваш взгляд, сегодня авторитет этой профессии в России? Ощущается ли вообще ее востребованность?

- Она востребована, прежде всего, государством. Интерес же к этой профессии есть, она многим нравится. Я знаю, что в музей приходит много детей, которые стремятся отправиться в экспедиции, собирать камни и стать геологами. Причем как мальчишек, так и девчонок. И это еще одно подтверждение того, что профессия востребована.

О ПОЛИТИКЕ

- И все-таки в конечном итоге вы остановились на политической карьере. Что вас подвигло к этому?

- Здесь не было осознанного выбора, время подтолкнуло к такому решению. Когда я в июле 1991 года возвращался из Монголии, то уже знал, что буду работать в другой сфере. Начал с того, что получил второе образование — экономическое — и стал работать в бизнесе. Семью я кормил, денег хватало, но все это «купи-продай» мне ужасно не нравилось. И когда неожиданно мне поручили подобрать кандидата для участия в выборах 1994 года в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, то предложил себя. Дело было в том, что к тому времени я занимался эмиссией ценных бумаг и понимал, какое несовершенное законодательство действовало в этой сфере. И очень мне захотелось поучаствовать в законотворческом процессе. Я избрался депутатом Заксобрания, ну а дальше все отображено в официальной биографии.

- Вы один из самых опытных парламентариев России, почти тридцать лет проработали в этой сфере. Каким вам видится будущее российского парламентаризма? Например, останется ли наш парламент двухпалатным, количество парламентских партий будет увеличиваться или, наоборот, уменьшаться?

- Россия — федеративное государство, и парламент должен оставаться двухпалатным. Политическое представительство — в Государственной Думе, а региональное — в Совете Федерации. Я благодарен Валентине Ивановне Матвиенко за то, что, сменив меня на посту председателя палаты, она сохранила заложенную традицию. А она заключается в том, что в Совете Федерации запрещены политические фракции. Сенатор ценен не партийным билетом, а тем, что представляет конкретный регион.

Что касается партийного представительства в Думе. На мой взгляд, разрешенная законом легкость создания и регистрации партии в России ни к чему хорошему не привела. Сегодня в стране официально существует почти восемь десятков партий. Но кроме четырех парламентских и нескольких стремящихся туда, остальные никто не знает. Я уверен, что само течение политической жизни будет стремиться к появлению двухпартийной, может быть, трехпартийной системы. Мелкие же партии, в лучшем случае, окажутся представлены в региональных заксобраниях. И это будет нормально.

ОБ ОТНОШЕНИИ К ЖИЗНИ

- Вы не раз говорили, что увлекаетесь историей. Кто ваш любимый исторический деятель?

- Таких, наверное, два — Александр Невский и Александр Суворов.

декабрь 1971 г. «Я служил в ВДВ. Первый месяц в армии»

- Зато я служил в ВДВ. А Александр Невский, он же еще и дипломат. В моем полевом рюкзаке наряду со своеобразной Библией любого геолога — романом Олега Куваева «Территория» — всегда лежала книжка под названием «Дипломатический протокол». Мне это было интересно и позже очень пригодилось, когда пришлось совершать зарубежные визиты.

А Суворов — человек, очень близкий мне по духу. Он любил солдат и берег их. Он — гениальный полководец, не проигравший ни одного сражения, очень интересная личность с независимым характером. Его знаменитая наука побеждать пригождается не только в военном деле, но и в жизни.

- В жизни каждого человека есть моменты, которые оказали ключевое влияние на его жизнь. Наверное, и у вас такое случалось, можете об этом рассказать?

- На меня очень повлияли люди, окружавшие меня в детстве и юности. Мне много дали отец-фронтовик, мама, царствие ей небесное, и старшая сестра. Перефразируя известное высказывание Горького, могу сказать: «Всем хорошим во мне обязан сестре». Я рос под Ленинградом, в Царском Селе, микрорайон София. Как тогда говорили — блатной район, там все были блатные, все хулиганы. И я такой же рос. А сестра меня прямо за уши тянула к другому: к живописи, поэзии, и это ей удалось. Я думаю, именно сестра задала вектор движения моей жизни: тянуться все время к чему-то светлому и хорошему.

А потом жизнь подтвердила правоту некоторых народных пословиц и присказок, ставших моими любимыми принципами. «Вставшему рано — сам Бог помогает», «Глаза боятся — руки делают», «На Бога надейся, а сам не плошай!», «Сам погибай, а товарища выручай», «Решать проблемы по мере их поступления». Такое у меня выработалось жизненное кредо. А поворотных моментов в жизни случалось много, но я горжусь тем, что всегда сам принимал решение и никогда не жалел о нем.

- Как вы относитесь к тому, что и по возрасту, и по стажу работы вас можно причислить к патриархам российской политики?

- Слово «патриарх» мне не нравится. От него веет чем-то старым, замшелым. А ко мне это не относится. Когда этим летом мы ходили в маршруты на Чукотке, то я там молодым фору легко давал — и в гору забраться, и, если нужно, силу приложить. Да, за плечами 24 года законодательной деятельности, есть опыт, умение и желание работать, писать и принимать законы, приносящие пользу людям. Что и делаю: недавно в Думе очередные итоги подводили, так выяснилось, что я вхожу в пятерку наиболее активных законодателей. Вот этого мне достаточно, а патриархом парламентаризма быть не хочу.



СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МИРОНОВПредседатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ.: 14 февраля 1953 г.: г. Пушкин Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.: Ленинградский горный институт им. Г.В.Плеханова (1980); Санкт-Петербургский технический университет (1992); Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации — окончил с отличием (1997); юридический факультет — окончил с отличием (1998), философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета (2004).: Женат, два сына и дочь.: С 1971-го по 1973 г. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Армии. С 1978-го по 1986 г. работал старшим инженером-геофизиком НПО «Рудгеофизика», затем геофизиком Зеленогорской экспедиции Министерства геологии СССР. В 1986-1991 гг. по направлению Министерства геологии СССР работал старшим геофизиком аэропартии в Монголии. 1993-1995 гг. — исполнительный директор АООТ «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга». В 1994 г. избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга I созыва. С сентября 2000 г. — председатель политсовета Санкт-Петербургского регионального политического общественного движения «Воля Петербурга». С 13 июня 2001 г. — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С 5 декабря 2001 г. по 17 мая 2011 г. — председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 8 июня 2011 г. — ЦИК РФ зарегистрировал Сергея Миронова депутатом Государственной Думы V созыва. 14 июня 2011 г. на заседании фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов был избран ее руководителем. 4 декабря 2011 г. избран депутатом Государственной Думы VI созыва от партии «Справедливая Россия». 18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов политической партии «Справедливая Россия». Избран руководителем фракции «Справедливая Россия». Источник: интернет-сайт партии «Справедливая Россия» (www.spravedlivo.ru)

Фото из архива редакции, из соцсетей

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