Работающие в труднодоступных районах нотариусы получат новые преференции

Нотариусы, согласившиеся поехать на работу в глубинку, через пять лет смогут получить нотариальные участки в своих регионах. Соответствующие поправки в статьи 12 и 30 «Основ законодательства РФ о нотариате», призванные решить проблему нехватки кадров в отдалённых населённых пунктах, планирует внести в Госдуму депутат Оксана Бондарь. Читайте по теме

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«Если нотариус приедет в труднодоступную или малонаселённую местность и качественно проработает там в течение пяти лет, то, согласно законопроекту, у него появится преимущественное право получить нотариальный участок в том регионе, из которого он приехал, конечно, при наличии вакансий», — пояснила содержание поправок «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

По мнению Оксаны Бондарь, такая преференция привлечёт в глубинку высококвалифицированные кадры, и жителям населённых пунктов не придётся тратить время и деньги, чтобы добраться до ближайшей нотариальной конторы.

Она привела в пример случай в Магаданской области, где в трёх посёлках на протяжении шести лет ни один нотариус не изъявлял желание участвовать в конкурсе на замещение вакантных должностей. В результате проблему решила Федеральная нотариальная палата, повысив специалистам заработную плату. После этого в посёлки приехали нотариусы из разных регионов, в том числе, из Московской области.

«Чтобы простимулировать качественную работу нотариусов во всех труднодоступных районах нашей страны, как раз и необходим предлагаемый закон», — подчеркнула депутат.

Инициативу поддержала Федеральная нотариальная палата и одобрил экспертный совет фракции «Единая Россия». В ближайшее время Оксана Бондарь планирует её внести в Государственную Думу.

В России установлена система квотирования нотариусов — в каждом субъекте их должно быть определённое количество в зависимости от численности населения. Этот показатель устанавливает Министерство юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой. Читайте по теме

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В городах федерального значения сегодня должен быть один нотариус на 15 тысяч человек, в городских поселениях — один такой юрист на 20-25 тысяч, в муниципальных районах — на 25-30 тысяч населения.

Вакантное место кандидат получает на конкурсной основе. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть гражданином РФ в возрасте от 25 до 70 лет, иметь высшее юридическое образование, сдать квалификационный экзамен, получить лицензию и отработать по юридической специальности не менее пяти лет. Если юрист выиграет конкурс, он вправе открыть свою нотариальную контору.

Ожидание возможности открыть свою контору иногда растягивается на много лет. Предлагаемый единороссом Оксаной Бондарь законопроект подвинет вперёд в этой очереди нотариусов, поработавших в труднодоступных районах, — у них появится приоритет перед коллегами при получении места.

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