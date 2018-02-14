Разыскиваемый в Украине Дыминский посетил тренировку ФК «Карпаты» в Турции

Объявленный в Украине в розыск в бизнесмен Петр Дыминский посетил в Турции тренировку ФК «Карпаты», президентом которого он является. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Утренняя тренировка «зелено-белых» началась со встречи команды с почетным президентом ФК «Карпаты» Петром Дыминским. Собрав весь коллектив, Петр Петрович напомнил игрокам и тренерам об обещаниях, которые были предоставлены болельщикам перед стартом сезона. Президент подчеркнул, что у команды есть долг перед своими сторонниками, однако, выразил надежду, что уже весной «Карпаты» смогут совместить красивую игру с результатом, соответственно, вернуть болельщиков на трибуны», — сказано в сообщении.

Ранее в полиции заявили, что документы на Дыминского переданы в Интерпол.

Фото: пресс-служба ФК «Карпаты»