Регионы будут получать больше доходов от уплаты гражданами госпошлин через МФЦ

С 1 января 2019 года в России изменится распределение доходов, которые идут в региональные бюджеты от уплаты гражданами госпошлин через многофункциональные центры (МФЦ) в электронной форме. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс 14 февраля Госдума планирует рассмотреть в первом чтении.

Сейчас плата за предоставление федеральными госорганами и казенными учреждениями сведений и документов из госреестров распределяется так: 50% — в федеральный бюджет и 50% — в бюджеты регионов. Читайте по теме

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Согласно заключению Минэкономразвития, в ряде регионов полученный доход от «расщепления» государственной пошлины не покрывает расходы на предоставление государственных услуг федеральных ведомств и поэтому надо установить дополнительный доходный источник бюджетов регионов.

В случае подачи заявления в электронной форме доходы от уплаты пошлин за соответствующие документы будут зачисляться в пропорции 25% — в региональные бюджеты, а 75% — в федеральный бюджет. Сейчас при подаче заявления в электронной форме все средства зачисляются в федеральный бюджет

«Таким образом, доходы федерального бюджета составят 707 млн рублей, доходы бюджетов регионов — 236 млн рублей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В России работает более 13 тысяч отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения. В режиме «одного окна» можно получить около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.

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