Режиссер Юрий Кара объяснил причины поддержки Путина

Кинематографист Юрий Кара, ставший одним из доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента, объяснил, почему он поддерживает действующего президента Российской Федерации. С режиссером побеседовали сотрудники федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня"."Я уже второй раз становлюсь доверенным лицом Путина и, как необходимо отметить, очень доволен этим фактом. Считаю, что президент РФ в полной мере оправдал все надежды, которые были возложены на него как на лидера государства. Поэтому-то я ни минуты не сомневался, когда решить поддерживать его и на грядущих выборах", — говорит Кара.Главным достижением Путина на посту президента России Юрий Кара назвал "чувство Родины", которое Путину удалось вернуть россиянам. То самое чувство, как отмечает кинематографист, жители России чуть было не потеряли в течение девяностых годов прошлого столетия, однако Путин его все-таки сохранил.Выборы президента, напомним, пройдут в России 18 марта 2018-го года. Предполагается, что главой государства снова станет Владимир Владимирович Путин. Просто потому что других политиков, способных потягаться с Путиным, в бюллетене просто не будет.