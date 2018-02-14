Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт были замечены вместе спустя пять лет после расставания

Пять лет назад закончилась не простая история отношений звезд саги «Сумерки» Роберта Паттинсон и Кристен Стюарт. После этого актеров не замечали вместе, но похоже они снова решили собраться на дружескую прогулку. Одна из поклонниц сообщила в твиттере, что заметила пару вместе в одном из баров Лос-Анджелеса.





«Я была в баре, отмечала день рождения одного из моих друзей. И тут в помещение вошел Роберт Паттинсон, а за ним Кристен Стюарт. Я словно вновь вернулась в школьные годы и пережила свои сумеречные фантазии,» — написала на своей страничке в Twitter посетительница заведения, отметив: «Было интересно за ними наблюдать. Они были похожи на двух друзей, которые вместе зависают в баре.»

Другая поклонница была безумно удивлена, когда увидела своих кумиров в том же баре. «Тот момент, когда ты сидишь в баре в Лос-Анджелесе, и тут перед тобой появляются Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт. ЭДВАРД И БЕЛЛА!» пишет она.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт, напомним, познакомились в 2008 году на съемках фильма «Сумерки», где им предстояло сыграть влюбленных. Экранный роман быстро перерос в реальный, однако в 2012 году между молодыми людьми случился первый разлад — после истории с интрижкой между Стюарт и режиссером ленты «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом. Знаменитости тогда расстались, но спустя несколько месяцев Роберт не только простил Кристен, но сделал ей предложение руки и сердца. Впрочем, вскоре они все-таки окончательно разошлись.



Кристен сейчас встречается с моделью Стеллой Максвелл, а вот Роберт Паттинсон не так давно расстался с Талией Барнетт (FKA Twigs) после трех лет отношений. Позже СМИ сообщили о том, что актер уже нашел себе новую пассию, но эта информация пока не подтверждается.

Как удалось узнать журналистам, девушки решили, что они уже переросли букетно-конфетный период и пора бы им начать жить вместе. Информаторы, приближенные к паре, рассказали, что Кристен и Стелла съехались и теперь живут вместе. «Семейным гнездышком» Стюарт и Максвелл выбрали лос-анджелесский дом звезды «Сумерек». «Стелла теперь все время проводит там», — говорит источник.

Отметим, что сама Максвелл – девушка с приличным приданным. У неё есть квартира в Нью-Йорке, тем не менее, намного более комфортно она себя чувствует на Западном побережье.

«Несмотря на то, что обе много работают, они стараются не разлучаться. А Кристен, она и вправду влюблена», — комментирует роман девушек их приятель.

Напомним, впервые об увлечении актрисы моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл пресса написала год назад, но история тогда не получила продолжения. В середине декабря СМИ вернулись к этому сюжету, сообщив, что девушки точно встречаются. Сообщалось, что роман начался после того, как Стелла приехала навестить Кристен в Саванну, где актриса была занята на съемках. «Стелла пару дней провела вместе с Кристен, и им было так хорошо вместе, что они поняли, что испытывают не только дружеские чувства друг к другу», — утверждал источник.