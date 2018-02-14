Родителям детей-инвалидов увеличат пособие

Тема: Пленарное заседание Совфеда 14 февраля

Родителям детей-инвалидов, которые не могут работать полный рабочий день, необходимо увеличить социальное пособие, заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева 14 февраля, выступая на телеканале «Вместе — РФ».

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«В Госдуму 12 февраля был внесён проект закона, соавтором которого я являюсь, об увеличении ежемесячных выплат с 5500 рублей до 12 000 рублей гражданам, которые ухаживают за инвалидами с детства I группы и детьми-инвалидами», — напомнила сенатор.

По её словам, несправедливо, что родители не могут полноценно работать, тратят время на уход за инвалидом, фактически выполняя функции государства, но не получают за это существенной финансовой поддержки.

Афанасьева отметила, что все расходы по реализации будущего закона необходимо возложить на федеральный бюджет.

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