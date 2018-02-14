Российский канал отключили в Литве из-за подстрекательства к войне

На год в Литве ввели запрет на ретрансляцию российского РТР-Планета. Это уже третье отключение телеканала. В предыдущие разы его трансляцию запрещали на три месяца.

Литовская комиссия по радио и телевидению в среду, 14 февраля, обязала компании-ретрансляторы на год ограничить показ в Литве программ российского телеканала РТР-Планета.

За последний год комиссия зафиксировала три случая подстрекательств к войне и ненависти в программах РТР-Планеты.

Комиссия утверждает, что в показанной в марте прошлого года программе канала звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями.

В другой программе в мае звучали угрозы оккупировать страны Балтии.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала РТР-Планета в Литве запрещалась уже дважды — в 2015 году и в 2016 году. Оба раза по той же причине — за подстрекательство к войне и разжигание ненависти.

Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. Но даже после этих санкций комиссия продолжала фиксировать нарушения