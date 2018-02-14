Рютте поверил в слова экс-главы МИД об экспансии России

Политика России нацелена на экспансию. С таким заявлением выступил в парламенте Нидерландов премьер-министр страны Марк Рютте, передает Reuters.

«Если вы посмотрите на то, что Россия сделала за последние 10-15 лет, на политику, которой она шла, вам придется сказать, что она нацелена на экспансию», — сказал Рютте.

По словам премьера, заявление экс-главы МИД Нидерландов Хальбе Зейлстры о российском экспансионизме отражает реальность. Зейлстра сказал, что в 2006 году слышал, как Путин говорил о «более великой России».

Ранее сообщалось, что Хальбе Зейлстра подал в отставку после обмана о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: One Drawing Daily