Саакашвили видели в Нидерландах (ФОТО)

Депортированного украино-грузинского политика Михеила Саакашвили зафиксировали в Нидерландах. Почему он сейчас именно там, пока что неизвестно.Об этом сообщает народный депутат Украины Алексея Гончаренко.«Выдворенного из Украины лидера «Руху новых сил» Михеила Саакашвили заметили в аэропорту нидерландской столицы Амстердаме», - написал Гончаренко в соцсети.Тем временем вокруг депортации Саакашвили накаляться страсти. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко высказала свое недовольство. По словам политика, украинский президент опозорился тем, что так поступил с Саакашвили.Свое недовольстве высказали и другие политики. Так, первый заступник министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе, отказалась от украинского гражданства в пользу грузинского.Напомним, Михеиль Саакашвили после многолетней дружбы и сотрудничества с украинским президентом Петром Порошенко выступил против него, создав свою политическую силу. Более того, Саакашвили заявил, что хочет занять место премьер-министра Украины, чтобы «очистить украинскую экономику от воров, а олигархов подвинуть».