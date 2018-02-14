САП требует арестовать Труханова с возможностью внесения залога

САП считает, что мэра Одессы Геннадия Труханова необходимо арестовать с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

Руководитель прокуратуры Назар Холодницкий сообщает: «Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога 50 млн грн для одесского городского головы, 30 млн грн — для его заместителя и 10 миллионов — для каждого из других участников указанной схемы».

По его словам, объявлено 8 подозрений. Он добавил, что, дела будут слушаться, скорее всего, в Соломенском районном суде Киева.

В САП отметили: «Надеюсь, что это будет сегодня, поскольку по одесскому городскому голове уже ходатайство доставлено в суд. Ждем распределения на конкретного судью и надеемся также успеть доставить ходатайство по его заместителю».