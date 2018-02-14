Сайдик призвал стороны конфликта отменить блокаду Донбасса

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо проявить политическую волю и отменить запрет на торговлю через линию соприкосновения и введение внешнего управления для предприятий, находящихся под юрисдикцией Украины.

Сайдик отметил: «Хочу напомнить о еще одной годовщине, которая приближается в начале марта — годовщине введения так называемого внешнего управления предприятий под украинской юрисдикцией в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и запрет на торговлю через линию соприкосновения».

Также, он отметил, что «эти решения нанесли значительный экономический ущерб всей Украине и населению Донбасса».

Сайдик подчеркнул: «Я обращаюсь ко всем сторонам конфликта с призывом проявить реализм и политическую волю, чтобы отменить эти решения, которые отрицательно влияют на уровень жизни населения».

Кроме того, он проинформировал об итогах работы экономической подгруппы по Донбассу, которая продолжила обсуждение возможности возобновления работы «Vоdafone-Украина» на территории ОРДО.

Дипломат уточнил: «Участники группы продолжили обсуждение вопросов водоснабжения в системах „Карбонит“ и „Вода Донбасса“, погашения задолженности бывшим сотрудникам „Украинской железной дороги“ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также вопросов экологической безопасности, связанных с подтоплением угольных шахт в зоне конфликта».