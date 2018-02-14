Сельхозпроизводителям устроят налоговые каникулы

14 февраля депутаты Государственной Думы рассмотрят в третьем окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации. Законопроект, внесённый Московской областной Думой, предусматривает установление дифференцированных налоговых ставок по единому сельскохозяйственному налогу.

Документ наделяет субъекты федерации правом самостоятельно устанавливать дифференцированные ставки по специальному налоговому режиму для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Единый сельскохозяйственный налог будет устанавливаться в пределах от 0 до 6 процентов для всех или отдельных категорий налогоплательщиков — в зависимости от видов производимой сельскохозяйственной продукции, средней численности работников и предельного размера доходов от реализации сельхозпродукции.

«Появляется возможность установить «налоговые каникулы» по уплате единого сельскохозяйственного налога по критериям, определяемым региональными законами, и учесть особенности сельскохозяйственной отрасли в различных субъектах Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые поправки приведут к снижению налоговой нагрузки на сельскохозяйственные организации и поспособствуют повышению их инвестиционной привлекательности. Кроме того, такой закон позволит увеличить долю отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Как поясняют авторы документа, поправки в Налоговый кодекс направлены на реализацию Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015-2016 годах, утверждённого Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2015 № 98-р.

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