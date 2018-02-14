Сенатор рассказал, кому разрешат сбивать дроны

Особоохраняемые и режимные объекты должны быть обеспечены системами защиты от несанкционированного пролёта над ними дронов и беспилотников. Об этом рассказал «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

«Закон должен чётко регламентировать порядок распознавания дронов-нарушителей и применения к ним средств борьбы, — полагает сенатор. — Нужно законодательно определить, кто и в каких случаях имеет право на использование против беспилотников систем радиоэлектронной борьбы либо средств огневого поражения».

По словам парламентария, если режимный объект принадлежит Минобороны, то у ведомства должны быть свои службы ПВО, направленные против действий малых летательных устройств. Читайте по теме

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«Если это важный объект государственного значения, который охраняется Росгвардией, то соответствующие средства противодействия должны быть на вооружении этой федеральной службы, — пояснил Алексей Кондратьев. — Безопасность аэропортов обеспечивает служба транспортной безопасности, у которой тоже должны быть и средства и полномочия сбивать или принудительно сажать беспилотники».

С 5 июля 2017 года в России обязательна регистрация дронов массой свыше 30 кг. Квадрокоптеры, вертолётики и прочие летающие игрушки весом от 250 грамм до 30 кг владелец должен поставить на учёт в порядке, установленном Правительством. Согласно ст. 11.5.5 КоАП, управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации, влечёт наложение административного штрафа на командира воздушного судна в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до одного года.

«Теперь нужно дорабатывать законодательство как не только наказать владельца дрона-нарушителя, но и обеспечить безопасность граждан, быстро приземлив аппарат, находящийся в небе без разрешения, — отметил сенатор. — Ведь даже простое падение беспилотника в местах массового скопления людей, может привести к трагедии. Нельзя упускать из вида и возможность использования дронов в террористических целях».

Он также добавил, что отечественные предприятия проявляют особый интерес к теме борьбы к беспилотниками. «Уже есть промышленные образцы, которые позволяют перехватывать управление и сажать дроны-нарушители. В то же время надо понимать, что эти системы — крайняя мера реагирования, на случай несанкционированного использования дронов», — подчеркнул Алексей Кондратьев.

Ранее стало известно, что Минтранс опубликовал на официальном портале проектов нормативных и правовых актов законопроект, предлагающий законодательно оформить практику пресечения полётов беспилотников в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено.

В случае нарушения запрета беспилотные воздушные суда могут быть принуждены к посадке или уничтожены.

Полномочиями по контролю за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства предлагается наделить соответствующие подразделения МВД и Росгвардии, которые уже занимаются выявлением беспилотных воздушных судов-нарушителей.

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