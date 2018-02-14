СМИ: Тайник со взрывчаткой найден в центре Москвы

В центре Москвы найден тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает источник.

Замысловатое взрывное устройство обнаружили строители под обшивкой кровли дома, расположенного по адресу: Малый Тишинский переулок, 11. Внутри двух сигаретных пачек и трех банок из-под пива они увидели похожее на мыло светлое вещество, в которое были воткнуты провода.

Жилой дом был эвакуирован. На место прибыли росгвардейцы, полицейские и саперы. Взрывотехники на данный момент обследуют крышу. На данный момент наличие самодельного взрывного устройства официально не подтверждено.