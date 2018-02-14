Стали известны новые подробности скандальной депортации Михаила Саакашвили

Лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили вывезли в Польшу частным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier. Об этом стало известно из сообщения народного депутата Украины Игоря Луценко на странице в Facebook.Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет BeChcraft PreIer me бортовой номер UR-estDS NDS — говорится в сообщении.Луценко отметил, что владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.