Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр финансировал начальный этап военного конфликта в Донбассе и создание НВФ

Экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев сообщил: «По той информации, которая у меня есть, первоначальный этап того, что происходило на Донбассе с образованием „ДНР“ и „ЛНР“ финансировался Александром Януковичем».

По словам Пономарева, Александр Янукович в определенной степени вынужден был финансировать эти процессы, поскольку не были выполнены взятые на себя обязательства о том, что Виктор Янукович останется президентом Украины и будет преодолен политический кризис в стране, поэтому Украина не пойдет в ЕС и НАТО, и останется в сфере влияния России.

Кроме того, он добавил, что именно старший сын Януковича был главным переговорщиком выгодополучателем от договоренности тогдашней украинской власти с Россией о предоставлении Украине заимствований в размере $ 3 млрд в декабре 2013 года через схему с государственными облигациями.