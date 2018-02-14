Турчинов: Россия вряд ли нападет на Украину до ЧМ-2018

Россия вряд ли перейдет к агрессивным действиям в отношении Украины до завершения Чемпионата мира по футболу. Такое предположение высказал секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью для Громадского.

По его словам, Россия наращивает военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной.

«Такой военный потенциал, сконцентрированный вдоль границы, не нужен для мирных мероприятий. Он может использоваться только для наступательных мероприятий. Это очень серьезная проблема», — сказал Турчинов.

Он также заявил, что всегда выступал против войны.

«Мы должны понимать, что по решению кремлевского руководства военная агрессия может выйти на новый опасный уровень в любой момент. В то же время мы можем прогнозировать, что до Чемпионата мира по футболу, в который Путин вложил миллиарды российских средств, они вряд ли могут перейти к активным наступательным действиям, чтобы не сорвать это мероприятие», — добавил секретарь СНБО.

Ранее Турчинов заявил, что закон о реинтеграции не исключает освобождения Донбасса военным способом.

Фото: 5 канал