Турция потребовала от США прекратить в Сирии «театр с ИГ и снять маски»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник перед депутатами правящей Партии справедливости и развития, призвал США «прекратить театр» с борьбой против запрещенной террористической группировки «Исламское государство», которая оборачивается против его страны.

«Вы говорите, что боретесь против ИГ. А сколько вы уничтожили членов ИГ? Те, кто боролся против ИГ, сейчас борется против Турции. Ни у кого нет права использовать ИГ как повод. Пришло время закончить этот театр с ИГ, пора снять маски», — передает РИА «Новости» его слова.

Эрдоган подчеркнул, что действия американских военных в Сирии идут вразрез с союзническим отношениями с Турцией.

«То, что выполняет в рамках НАТО Турция, должна в тех же масштабах выполнять и Америка. США — это не НАТО, все члены альянса равны между собой. Но если вы поддерживаете террористов, которые нападают на страну-члена альяндса, то НАТО следует защитить эту страну», — добавил турецкий лидер.

Отношения между США и Турцией обострились из-за поддержки американцами сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористами. При этом Соединенные Штаты объясняют свои действия борьбой с ИГ.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что после разгрома «Исламского государства» военное присутствие США в Сирии направлено против его страны, а также России и Ирана.

«Вы говорите, что ИГ больше нет. Тогда зачем вы там остаетесь? Значит, у вас есть расчеты против Турции, против Ирана, или, возможно, против России. Но мы будем стоять твердо», — сказал он.

С 20 января Турция проводит в Африне операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов. Дамаск назвал действия турецких вооруженных сил актом агрессии, напомнив, что город является неотъемлемой частью Сирии.

Анкара не раз призывала Вашингтон прекратить поддержку курдов, но США продолжают тренировать курдские отряды для охраны подконтрольных им территорий.

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