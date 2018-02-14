Украина в Минске обвинила РФ в срыве «рождественского перемирия» в Донбассе

Украинская сторона на сегодняшнем заседании в Минске в очередной раз озвучила России требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на оккупированную часть Донбасса и вывести с этой территории оружие и свои военные формирования.

Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила: «Несмотря на договоренности по „рождественскому перемирию“, мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т. ч. с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями — минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня».

Она добавила, что через неконтролируемый участок украинско-российской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов:"НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности в Донецке и Горловке».

Также, украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ 9 февраля.

При этом Украина настаивает на необходимости беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.