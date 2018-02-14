Урегулировать конфликт на Донбассе помогут 24 тысячи миротворцев ООН

Чтобы урегулировать конфликт на временно оккупированных территориях Донбасса, Организация Объединенных Наций должна отправить 24 тысячи миротворцев. Об этом заявил Ричард Гоуан в Колумбийском университете во время доклада, подготовленного экспертами ООН, сообщает издание Reuters.В документе, который представят на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, говорится, что ООН должна рассмотреть вопрос о силах численностью около 20 000 военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 000 полицейских, чтобы помочь урегулировать конфликт на Востоке Украины.Отмечается, что в состав контингента должны войти представители таких государств, как Швеция, стран с опытом участия в миротворческих миссиях, как Бразилия, а также стран, которые пользуются доверием России, - Беларусь. Помимо прочего, введение миротворческой миссии на Донбасс позволит провести там местные выборы.