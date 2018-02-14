В аэропорту Лондона столкнулись самолеты, есть жертва и пострадавшие

Сегодня утром, в лондонском аэропорту Хитроу на земле столкнулись два самолета, в результате чего был госпитализирован 40-летний мужчина, который впоследствии умер.

Кроме того, пострадали двое членов экипажей самолетов, которых также госпитализировали. Из-за столкновения в самолетах остались заблокированными сотни пассажиров. На данный момент нет никакой информации о точном количестве эвакуированных из аэропорта граждан.

Сообщается, что более 20 рейсов из лондонского Хитроу задержаны, часть из них — более, чем на час. В аэропорту отметили: «Мы тщательно работаем с экстренными службами, скоро последует более подробная информация. Взлетная полоса остается открытой, и мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать трудности с полетами пассажиров».