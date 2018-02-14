В CIT назвали имена еще трех погибших от удара США «вагнеровцев»

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила свидетельства гибели еще троих россиян при ударе коалиции США в Сирии.

Предполагается, что погибшие служили в частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По данным СМИ, 7 февраля группа бойцов ЧВК в составе около 600 человек вместе с правительственными силами предприняла попытку захвата нефтеперерабатывающего завода, контролируемого «Сирийскими демократическими силами» — союзниками США в регионе. В ответ коалиция США нанесла удар по «вагнеровцам».

Как отмечает CIT, из постов в соцсетях и заметов в СМИ стало известно о гибели во время атаки Алексея Шихова из Нижнего Новгорода, который ранее воевал в Донбассе

Также погиб боец по имени Владимир с позывным «Апостол» (об этом сообщил представитель организации «Русь Триединая»).

Третьим погибшим стал Руслан Гаврилова из Свердловской области (о его смерти сообщило екатеринбургское издание E1.ru).

До этого стали известны имена еще пяти погибших. Всего, по данным разных источников, в ходе той атаки могли погибнуть от полутора десятков до нескольких сотен россиян.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сегодня непонятным вопрос одного из журналистов о возможности объявления траура в связи с гибелью в Сирии большого числа российских граждан.

«Призываем все-таки не руководствоваться ошибочной информацией — преднамеренной или не преднамеренной, и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, дабы не быть в плену у искаженных данных», — добавил представитель Кремля (цитата ТАСС).

В Пентагоне, в свою очередь, также заявляют, что им не известно о гибели российских наемников в Сирии 7 февраля.